Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.04.2026 12:01:41
I Tested a $13 Chip Bag Sealer to See How Fresh It Could Keep My Precious Snacks
Electric bag sealers promise to keep your chips, cereal and pantry items fresh by resealing bags with heat. I put two top-rated models to the test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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