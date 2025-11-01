Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
01.11.2025 19:00:00
I Think These Are the 2 Best AI Stocks to Buy in November
The artificial intelligence (AI) infrastructure buildout has moved from thesis to reality. When Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, and Amazon (NASDAQ: AMZN) collectively spend $100 billion per quarter on data centers -- and signal even bigger checks ahead -- the market needs to recalibrate. This is a flat-out land grab for compute capacity, power, and AI talent that could define the next decade of technology leadership.The scale of this buildout is staggering. Microsoft just announced plans to nearly double its data center footprint over two years. Alphabet lifted its 2025 capital expenditure guidance to a range of $91 billion to $93 billion. Meta raised its guidance to a range of $70 billion to $72 billion and flagged notably larger spending in 2026. This spending represents a fundamental shift in how tech platforms are allocating capital.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 680,00
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.