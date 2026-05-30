The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
30.05.2026 19:15:00
I Think This Is the Most Misunderstood Tech Stock on the Market Right Now -- and That's Exactly Why I'm Buying
I own exactly two technology stocks, International Business Machines (NYSE: IBM) and Texas Instruments (NASDAQ: TXN). Technology changes so quickly that I'm reluctant to buy trendy stocks in the sector, but old stalwarts with long histories of rewarding investors with dividend increases are right up my alley. Of the two tech stocks I own, I think IBM is the most misunderstood. Not just today, but from a big-picture perspective. Here's why and why I'm happily buying more shares every time I get a quarterly dividend check. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.