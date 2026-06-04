Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
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04.06.2026 14:01:23
I Took 200 Photos With the Motorola Razr Ultra and Here's What I Learned
The 2026 Razr Ultra has the same cameras as the 2025 version. But there's a new LOFIC image sensor on the main camera, which I tested around San Francisco.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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