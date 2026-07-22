Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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22.07.2026 19:07:05
I travel four hours on a bus per day - the bus fare cap will save me £500 a year
The BBC speaks to people around the country about their view on the newly-announced bus fare cap.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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