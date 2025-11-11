NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.11.2025 04:20:09
'I use buy now, pay later for groceries and other essentials. I'm £3k in debt'
Debt organisations say more people are seeking help after using loan apps to pay for everyday items.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!