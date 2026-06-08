Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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08.06.2026 13:36:00
I Used to Think Maxing Out a 401(k) Always Made Sense. Here's Why I Was Wrong.
My first job out of college didn't offer a 401(k) plan right away. And that was something I resented during those early years of saving for retirement.Sure, I had access to an IRA. But I really wanted that 401(k) for the workplace match (which, incidentally, I never wound up getting even when my employer started offering its own company plan).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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