Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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09.07.2026 17:30:00

I Walked Away From Palantir Stock. Here's Why I'm Buying It Back

In this video, I will cover why I stepped away from Palantir (NASDAQ:PLTR) stock over a year ago and what has changed to bring me back as a buyer today. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of June. 30, 2026. The video was published on June. 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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