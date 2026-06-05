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WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

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05.06.2026 09:09:28

I Want iOS 27 to Give Us These Features: They'd Be Perfect for a Foldable iPhone

We could get our first glimpse at software features for the upcoming foldable iPhone Ultra at WWDC 26, and I'm stoked.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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