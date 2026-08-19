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19.08.2026 17:17:00
I want to be a snowbird, but I’m not sure my $2 million nest egg can sustain two homes
It’s not the purchase price that’s the biggest obstacle, but rather the continuing costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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