Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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06.06.2026 11:00:00

I Want to Buy Bloom Energy Stock, Just Not at the Current Price. Here's My Income Trade to Potentially Buy it Cheaper.

Bloom Energy (NYSE: BE) has blossomed over the past year. Its advanced fuel cells have become the power solution of choice for energy-hungry data center developers. Robust demand for its offerings has powered a tremendous revenue surge, enabling the company to become increasingly profitable. That has powered a blistering surge in the hydrogen stock, which has rocketed 1,470% over the last 12 months. As a result, it now trades at a rich valuation of 22 times sales and 135 times forward earnings. That's a bit too rich for my liking. While I want to be a long-term investor in Bloom Energy, I don't want to buy shares at the current lofty valuation. Here's my strategy to buy shares at a lower price, or at least earn some income from the high-powered energy stock. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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