Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
06.06.2026 11:00:00
I Want to Buy Bloom Energy Stock, Just Not at the Current Price. Here's My Income Trade to Potentially Buy it Cheaper.
Bloom Energy (NYSE: BE) has blossomed over the past year. Its advanced fuel cells have become the power solution of choice for energy-hungry data center developers. Robust demand for its offerings has powered a tremendous revenue surge, enabling the company to become increasingly profitable. That has powered a blistering surge in the hydrogen stock, which has rocketed 1,470% over the last 12 months. As a result, it now trades at a rich valuation of 22 times sales and 135 times forward earnings. That's a bit too rich for my liking. While I want to be a long-term investor in Bloom Energy, I don't want to buy shares at the current lofty valuation. Here's my strategy to buy shares at a lower price, or at least earn some income from the high-powered energy stock. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.02.26
|Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|229,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.