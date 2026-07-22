Wells Fargo Aktie

Wells Fargo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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22.07.2026 12:15:00

I want to transfer $17,000 in credit-card debt. Why did Wells Fargo offer me only a $4,000 credit limit?

“I asked why the limit was so low, but they couldn’t give me an explanation.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs 27 240,00 -0,73% Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L) 1 175,06 -0,55% Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
Wells Fargo & Co. 75,09 -1,21% Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y- 22,15 -0,67% Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

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