Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|
22.07.2026 12:15:00
I want to transfer $17,000 in credit-card debt. Why did Wells Fargo offer me only a $4,000 credit limit?
“I asked why the limit was so low, but they couldn’t give me an explanation.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Wells Fargo & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
|27 240,00
|-0,73%
|Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
|1 175,06
|-0,55%
|Wells Fargo & Co.
|75,09
|-1,21%
|Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-
|22,15
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.