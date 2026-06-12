Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.06.2026 08:25:10

'I was employee number one': SpaceX co-founder reacts to firm's market debut

The BBC's Michelle Fleury spoke to Tom Mueller, who was one of the company's founders alongside Elon Musk in 2002.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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