LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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05.04.2026 11:25:00
I Was Shocked to See How Much This Fast-Growing Business Is Adding to Walmart's Bottom Line
It's no secret that e-commerce has become a crucial aspect of competing in today's retail landscape. Walmart (NASDAQ: WMT) is already the world's largest retailer and, thanks to its size and reach, is also the second-largest online retailer in the United States.Walmart's e-commerce sales are growing briskly, but that's not what should be getting your attention. Advertising is becoming a major contributor to Walmart's bottom line, and it's time for investors to sit up and take notice.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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