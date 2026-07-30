Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.07.2026 08:45:00
I Was Wrong About Meta Earnings, But the Stock Is Still a Buy
Meta Platforms (NASDAQ: META) tumbled on its second-quarter earnings report Wednesday.The stock was down more than 10% at one point after hours, as it badly missed bottom-line estimates, with expenses jumping in part due to one-time costs for legal proceedings and severance payments.Earnings per share fell from $7.14 to $6.18, well below the consensus at $7.22. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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