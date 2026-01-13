Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
13.01.2026 15:01:19
I Watched the Lakers-Bucks Game Courtside on Apple Vision Pro. It Left Me Wanting More
Commentary: Live sports are coming to the Vision Pro headset. After my first view courtside, I have mixed feelings.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Apple Inc.
12.01.26
|Apple-Aktie im Plus: Siri setzt künftig auf Google-KI Gemini - Alphabet erstmals über 4 Billionen US-Dollar wert (dpa-AFX)
12.01.26
|Apple hat 2025 weltweit die meisten Smartphones verkauft (Spiegel Online)
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
08.01.26
|Neue Rangfolge im Tech-Sektor: Alphabet-Aktie zieht erstmals seit 2019 an Apple vorbei - NVIDIA bleibt Spitzenreiter (finanzen.at)
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
06.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
06.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:09
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|222,85
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen geben nach -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.