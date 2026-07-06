RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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07.07.2026 01:30:40
'I wear it on my middle finger': The rise of the defiant divorce ring
Around the world women are marking their split with new - or repurposed engagement - rings.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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