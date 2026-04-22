Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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22.04.2026 16:22:00
I went to an Advanced Placement personal-finance class. Here’s what I learned.
Financial literacy will get serious treatment in high schools starting next year as part of the AP’s new ‘Career Kickstart’ bundleWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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