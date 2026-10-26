I Wouldn't Buy Tesla Stock Betting on a SpaceX Deal. Here's Why.

The boards of Tesla (NASDAQ:TSLA) and SpaceX (NASDAQ:SPCX) have each set up a special committee of independent directors to weigh a combination, Elon Musk, the CEO of both companies, said during SpaceX's third-quarter earnings call on Oct. 20. Neither committee has agreed to terms. And Musk said he can't join the talks because he's a conflicted party.

SpaceX is worth about $2 trillion on the market, versus almost $1.5 trillion for Tesla. Tesla stock, near $377 as I write, is about 23% under its record close of $489.88 in December 2025.

So, would a merger be good for Tesla stock? I think it depends almost entirely on the price Tesla shareholders get. And at today's prices, the deal looks less appealing than SpaceX's growth makes it seem.

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