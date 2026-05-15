i3 Systems,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

i3 Systems,Inc Registered präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

i3 Systems,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,60 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent auf 1,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at