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11.11.2026 06:31:29
i3 Systems,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
i3 Systems,Inc Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 46,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,69 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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