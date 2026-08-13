i3 Systems,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

i3 Systems,Inc Registered präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent auf 1,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 149,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 109,62 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,43 Prozent auf 4,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at