i3 Verticals A hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei i3 Verticals A ein EPS von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte i3 Verticals A 0,700 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,59 Prozent auf 218,69 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 213,16 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at