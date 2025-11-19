i3 Verticals A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

i3 Verticals A hat am 17.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte i3 Verticals A ein EPS von 4,65 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat i3 Verticals A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 54,9 Millionen USD im Vergleich zu 60,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,700 USD. Im letzten Jahr hatte i3 Verticals A einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 213,16 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 229,92 Millionen USD in den Büchern gestanden.

