iA Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

iA Financial präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,30 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iA Financial 3,45 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat iA Financial mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 78,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at