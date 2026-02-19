iA Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iA Financial hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,98 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,61 Prozent auf 3,01 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,36 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 9,81 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,31 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,71 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

