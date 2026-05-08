iA Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

iA Financial hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 CAD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,76 Milliarden CAD, gegenüber 2,79 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at