iA Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

iA Financial hat am 17.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte iA Financial ein EPS von 1,60 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,98 Milliarden CAD gegenüber 4,52 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,31 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,41 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,21 Prozent auf 15,49 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,64 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 8,41 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,15 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at