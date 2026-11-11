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11.11.2026 06:31:29
iA Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
iA Financial veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,93 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,00 Milliarden CAD – eine Minderung von 14,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,49 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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