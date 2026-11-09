IA GROUP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IA GROUP veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 41,67 JPY gegenüber 145,24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at