IA GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IA GROUP hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 145,24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55,39 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IA GROUP einen Umsatz von 8,55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at