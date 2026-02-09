IA GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IA GROUP hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 562,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IA GROUP 497,16 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 12,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,24 Milliarden JPY umgesetzt.

