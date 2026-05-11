IA GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IA GROUP hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 200,47 JPY gegenüber 204,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IA GROUP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,03 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 950,56 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 863,97 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 39,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte IA GROUP einen Umsatz von 37,29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at