IA GROUP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IA GROUP hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

IA GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,14 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 8,89 Milliarden JPY, gegenüber 8,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at