23.02.2026 06:31:29

IA Industriarmatur Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IA Industriarmatur Group Registered äußerte sich am 21.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IA Industriarmatur Group Registered 0,700 SEK je Aktie generiert.

IA Industriarmatur Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,500 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,790 SEK erwirtschaftet worden.

IA Industriarmatur Group Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 57,19 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 55,22 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen