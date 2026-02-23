IA Industriarmatur Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IA Industriarmatur Group Registered äußerte sich am 21.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IA Industriarmatur Group Registered 0,700 SEK je Aktie generiert.

IA Industriarmatur Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,500 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,790 SEK erwirtschaftet worden.

IA Industriarmatur Group Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 57,19 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 55,22 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

