06.11.2025 06:31:29
IA Industriarmatur Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IA Industriarmatur Group Registered hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,10 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen SEK – ein Plus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IA Industriarmatur Group Registered 9,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
