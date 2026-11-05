IA Industriarmatur Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IA Industriarmatur Group Registered hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 11,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at