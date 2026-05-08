IA Industriarmatur Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IA Industriarmatur Group Registered hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

IA Industriarmatur Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,60 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at