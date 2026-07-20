IA Industriarmatur Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IA Industriarmatur Group Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IA Industriarmatur Group Registered ein EPS von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.

IA Industriarmatur Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at