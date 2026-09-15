BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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15.09.2026 14:34:00
IAA: IAA Transportation: BYD zeigt 44-Tonnen-Elektro-Sattelschlepper ETT 44
ETT-44" />
BYD stellt auf der IAA in Hannover seine batterieelektrische 44-Tonnen-Zugmaschine für Europa vor: 600 km Reichweite, 1,5-MW-Laden und zehn Jahre Akkugarantie.
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