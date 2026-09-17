Valeo Aktie
WKN: 854052 / ISIN: FR0000130338
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17.09.2026 21:59:00
IAA: IAA Transportation: Wasserstoff bleibt relevant in der Mobilität
Toyota stellt auf der IAA Transportation eine neue Brennstoffzellengeneration vor. Die chinesische Marke Rygg bietet einen H2-Sattelschlepper auf Ford-Basis.
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Nachrichten zu Valeo S.A.
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23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Valeo auf 15 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu AUDI AG
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|Continental AG
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|Porsche Automobil Holding SE
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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