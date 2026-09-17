AUDI Aktie

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WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008

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17.09.2026 18:10:00

IAA: Transporter ohne Fahrer sollen künftig Waren ausliefern

Front des autonomen Lieferfahrzeugs von Maxus mit Aufschrift: Auto Driving

Auf der IAA Transportation präsentieren verschiedene Hersteller autonome Lieferfahrzeuge. Der Bedarf ist da. Die Einführung bei uns wird auf sich warten lassen.

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BMW AG 61,86 -2,15% BMW AG
Cie Generale des Etablissements Michelin SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 16,50 0,00% Cie Generale des Etablissements Michelin SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
Continental AG (spons. ADRs) 6,75 -3,57% Continental AG (spons. ADRs)
Continental AG 69,72 -1,02% Continental AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 11,00 -2,65% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,15 -1,72% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 29,24 -1,45% Porsche Automobil Holding SE
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,84 -1,39% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Stellantis 4,33 -1,59% Stellantis
Volkswagen (VW) St. 79,25 -3,94% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 78,88 -2,30% Volkswagen (VW) AG Vz.

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