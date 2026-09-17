AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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17.09.2026 18:10:00
IAA: Transporter ohne Fahrer sollen künftig Waren ausliefern
Auf der IAA Transportation präsentieren verschiedene Hersteller autonome Lieferfahrzeuge. Der Bedarf ist da. Die Einführung bei uns wird auf sich warten lassen.
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Nachrichten zu Stellantis
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12:26
|Minuszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
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17.09.26
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|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|02.06.26
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|Stellantis Buy
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|26.05.26
|Stellantis Buy
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|22.05.26
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|22.05.26
|Stellantis Buy
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|07.08.26
|Stellantis Underperform
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|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
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|DZ BANK
|01.08.25
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|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
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|30.07.26
|Stellantis Neutral
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|BMW AG
|61,86
|-2,15%
|Cie Generale des Etablissements Michelin SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|16,50
|0,00%
|Continental AG (spons. ADRs)
|6,75
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|Continental AG
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|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|Porsche Automobil Holding SE
|29,24
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|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,84
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|Stellantis
|4,33
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|79,25
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,88
|-2,30%