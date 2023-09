IAA-BLOG/VW-CEO: Können uns chinesischem -2

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, hat zu Beginn der Internationalen Automesse IAA Mobility in München bessere Rahmenbedingungen für ihre Branche in Deutschland gefordert. "Der Standort Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig", warnte Müller im Deutschlandfunk. "Wir verlieren zunehmend gegenüber anderen Regionen in der Welt hier den Anschluss." Das liege an zu hohen Energiekosten, mangelnder Rohstoff-Absicherung und an fehlenden Handelsabkommen. Außerdem kritisierte Müller die hohen Steuerabgaben und das Ausmaß der Bürokratie. Als Folge zögen andere Regionen der Welt an Deutschland vorbei. Als falsch bezeichnete die Verbandschefin die Kürzung von Förderprämien für Elektroautos. Man erlebe in diesem Jahr massive Einbrüche auf dem Markt.

