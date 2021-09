IAA/BMW verschärft Ziele für CO2-Ausstoß

MÜNCHEN (Dow Jones)--BMW verschärft seine im Sommer 2020 ausgegebenen Ziele zur Senkung der CO2-Emissionen erneut. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß je Fahrzeug und gefahrenem Kilometer gegenüber dem Jahr 2019 nun mindestens halbiert werden, wie BMW anlässlich der Automesse IAA Mobility in München mitteilte. Entscheidend dafür ist der Hochlauf der Elektromobilität.

BMW will in den nächsten zehn Jahren etwa 10 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen. 2030 soll mindestens die Hälfte des weltweiten Absatzes aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen. Die Marke Mini stellt ab Anfang der 2030er Jahre komplett auf Elektroautos um. Das Liefervolumen bei Batteriezellen hat BMW dafür nahezu verdoppelt. Wie der Konzern mitteilte, ist für die fünfte Generation des BMW-E-Antriebs mit den Lieferanten aktuell ein Volumen von 22,4 Milliarden Euro vereinbart.

Bei der beschleunigten CO2-Reduzierung legt BMW den Fokus auf die Nutzungsphase der Fahrzeuge, die 70 Prozent der Emissionen des Konzerns ausmacht. Darüber hinaus will BMW auch an der Lieferkette ansetzen. Werden Fahrzeuge des Konzerns aktuell im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gebaut, soll dieser Wert mit dem Ansatz "Secondary First" nach und nach auf 50 Prozent steigen.

"Der Umgang mit CO2-Emissionen ist zu einem zentralen Bewertungsfaktor für unternehmerisches Handeln geworden", sagte Vorstandschef Oliver Zipse.

