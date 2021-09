IAA/Forderung zur Automesse: Autos sollen kleiner werden

BREMEN (dpa-AFX) - Die Autoindustrie sollte nach Ansicht der Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) wieder kleinere Autos bauen. Die immer größer werdenden Wagen vernichteten zu viel des knappen Raums in den Städten. "Wo früher zehn Autos parken konnten, stehen heute vielleicht noch sieben oder acht Pkw", sagte die amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Sie äußerte sich mit Blick auf die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility in München. Dort berieten Kommunen und Industrie am Freitag über "urbane Mobilität".

In den Städten werde Straßenraum gebraucht zum Aufenthalt, für Klimaanpassungsmaßnahmen, für Ladesäulen und Lieferzonen, für moderne Mobilitätsangebote wie Carsharing oder Lastenräder. "Das passt nicht mit steigenden Flächenbedarfen für parkende Autos zusammen", sagte Schaefer. Nötig sei zudem eine "angemessene Bepreisung" von Parkraum. Auch müssten die Verkehrsregeln beim Parken wieder klar eingehalten werden./fko/DP/men