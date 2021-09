IAA/ROUNDUP: Aktivisten besetzen Haus in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den Protesten gegen die Automesse IAA Mobility in München haben Aktivisten ein Haus besetzt. Man wolle dort einen "Open Space for Future" als Kontrapunkt setzen zu den von der IAA genutzten Ausstellungsflächen (Open Spaces) im Stadtgebiet, hieß es vom Aktionsbündnis "No Future for IAA". Die Polizei bestätigte die Besetzung. Aus Fenstern des Gebäudes wurden am Freitag Fahnen des Aktionsbündnisses geschwenkt.

Zentrum der Aktion ist ein Haus in der Karlstraße. Die Aktivisten wollen es längerfristig besetzen. Sie fordern, es für "selbstorganisierte klimapolitische Gruppen und andere Initiativen als Ort der Vernetzung und Organisierung" zur Verfügung zu stellen. Ihnen zufolge steht das Gebäude leer. Bei der Aktion gab es Auseinandersetzungen der Aktivisten mit der Polizei, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Die Polizei sicherte das Gebäude ab. Warum ausgerechnet dieses Haus ausgewählt worden sei, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Ihm sei kein Bezug zur IAA bekannt./ruc/DP/jha