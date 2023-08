IAB-Arbeitsmarktbarometer auf niedrigstem Stand seit 2020

NÜRNBERG (Dow Jones)--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte gefallen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steht nun mit 100,5 Punkten nur knapp über der neutralen Marke von 100 und auf dem tiefsten Stand seit 2020. Das European Labour Market Barometer sank zum ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 100 und liegt im August bei 99,7 Punkten.

"Der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt - mittlerweile hinterlässt das auch Spuren am Arbeitsmarkt", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Insbesondere werde eine steigende Arbeitslosigkeit erwartet: Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit fiel um 0,6 Punkte auf 97,5 Punkte.

Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers sankt im August zum vierten Mal in Folge. Nach einem Rückgang von 0,5 Punkten liegt sie nun bei 103,5 Punkten. Auch wenn weiterhin steigende Beschäftigung erwartet werde, so seien dennoch auch hier die Erwartungen nicht mehr ganz so optimistisch, hieß es.

Das European Labour Market Barometer unterschritt zum ersten Mal in diesem Jahr die neutrale Marke von 100 Punkten. Es verzeichnete einen Rückgang um 1,0 Punkte gegenüber dem Juli und lag bei 99,7 Punkten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 06:06 ET (10:06 GMT)