DOW JONES--Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt - und Berufsforschung (IAB) ist im November gesunken, was vor allem am negativen Beschäftigungstrend lag. Das Barometer sank um 0,4 Punkte auf 99,7 Punkten und lag damit knapp unter der neutralen Marke. Beim European Labour Market Barometer zeigt sich ebenfalls ein Auf und Ab. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit für Deutschland verzeichnet ein Minus von 0,1 Punkten und landet genau bei der neutralen Marke von 100,0 Punkten. Die Beschäftigungskomponente, die im Oktober noch merklich zugelegt hatte, sank um 0,7 Punkte auf 99,4 Punkte. Das deutet auf eine weiter schrumpfende Beschäftigung hin.

"Der Arbeitsmarkt ist noch nicht über den Berg", konstatierte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB. "Industriekrise und Demographie wiegen aktuell schwerer als konjunkturelle Lichtblicke."

Das European Labour Market Barometer fiel um 0,1 Punkte auf 100,1 Punkte, wobei die osteuropäischen Staaten durch die Bank zugelegten. Insgesamt zeigte der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB aber weiter keine klare Tendenz. "Der europäische Arbeitsmarkt kämpft mit anhaltendem Gegenwind", so Weber. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit verzeichnete ein leichtes Plus. Die Beschäftigungskomponente verlor hingegen wieder.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 03:54 ET (08:54 GMT)