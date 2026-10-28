28.10.2026 09:32:43

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt über Marke von 100 Punkten

DOW JONES--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat im Oktober erstmals seit Jahresbeginn wieder im positiven Bereich gelegen. Der IAB-Frühindikator stieg um 0,3 Punkte auf 100,1 Punkte. Das European Labour Market Barometer legte auf 100,2 Punkte zu. Die Beschäftigungskomponente für Deutschland verzeichnet mit einem Anstieg von 0,6 Punkten auf 100,1 Punkte das größte Plus seit der Corona-Erholung. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit machte den Rückschlag vom Jahresbeginn wett und stieg 0,1 Punkte auf ebenfalls 100,1 Punkte.

Dennoch zeigt sich laut IAB-Mitteilung insgesamt nur Stagnation - klar positive Aussichten gebe es seit 2023 nicht mehr. "Mit stabilerer Konjunktur haben sich die Arbeitsmarktaussichten aus dem Tal gekämpft. Aber für mehr reicht es im Moment noch nicht - zu schwer wiegt die Hypothek der Industriekrise und der demographischen Schrumpfung", sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB.

Das European Labour Market Barometer stieg um 0,2 Punkte auf 100,2 Punkte. Einen besseren Wert verzeichnete der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB zuletzt im Sommer 2023. Die Beschäftigungskomponente springt um 0,5 Punkte auf 100,5 Punkte. "Die europäischen Arbeitsverwaltungen sehen zumindest einen ersten Hoffnungsschimmer, dass der Arbeitsmarkt wieder anzieht", so Weber. Die Aussichten seien aber noch immer gedämpft, da die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit weiterhin im leicht negativen Bereich verbleibe.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 04:33 ET (08:33 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen