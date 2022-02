IAB: Zahl der offenen Stellen in Deutschland auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat im vierten Quartal 2021 ein Allzeithoch erreicht. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab es 1,69 Millionen unbesetzte Stellen, was der höchste seit Beginn der Datenreihe 1989 verzeichnete Wert war. Gegenüber dem dritten Quartal 2021 stieg die Zahl der offenen Stellen um 303.000 oder rund 22 Prozent, im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 507.000 oder 43 Prozent.

Das Verhältnis von sofort zu besetzenden offenen Stellen und der gesamten betrieblichen Nachfrage nach Personal, die so genannte Vakanzrate, betrug im Bundesdurchschnitt 4,0 Prozent. Hierbei entspricht die gesamte betriebliche Personalnachfrage der Summe der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und der sofort zu besetzenden offenen Stellen. Auf 100 von den Betrieben nachgefragten Beschäftigten kommen also 4 offene Stellen. Im dritten Quartal 2021 waren es noch 3,2 offene Stellen, im vierten Quartal des Vorjahres 2,8.

"Die Personalnachfrage ist somit deutlich gestiegen", sagt Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. "Mit 4,3 Prozent sofort zu besetzenden offenen Stellen ist die Personalnachfrage im Osten höher als in Westdeutschland mit 3,9 Prozent." Insgesamt gab es im vierten Quartal in Westdeutschland 1,34 Millionen offene Stellen und in Ostdeutschland 348.000.

215.000 der 1,69 Millionen offenen Stellen waren in Großbetrieben mit mindestens 250 Beschäftigten zu besetzen. Mittlere Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten hatten rund 425.000 offene Stellen. Die Mehrheit der offenen Stellen gab es mit 671.000 bei kleineren Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten. Auf Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten entfielen im 379.000 offene Stellen.

Das IAB untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im vierten Quartal 2021 lagen Antworten von rund 12.800 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vor.

